أبرز أنشطة وزارة التضامن في أسبوع.. فيديو

شهدت وزارة التضامن الاجتماعي، خلال الفترة من ٣٠ أكتوبر وحتي ٥ نوفمبر عددًا من الأنشطة والأحداث، نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي علي موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" من خلال مقطع فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

السبت ٣٠ أكتوبر

في إطار برنامج تكافؤ الفرص التعليمية، وزيرة التضامن الاجتماعي والجمعية الشرعية يكرمان رؤساء 14 جامعة و14 منسقًا بعد انتهاء المرحلة الأولى من مِنح "حاضنات الفائقين" بدعم 400 طالب وطالبة.



وزارة التضامن الاجتماعى تكَثف التنسيق مع اللجنة الوطنية للكوارث والأزمات تحت رئاسة مجلس الوزراء وترفع درجة استعداد فرق التدخل السريع لإنقاذ المشردين.



الهلال الأحمر المصري يستكمل دعمه لفاقدي الرعاية ويقدم خدمات صحية ووقائية للمسنين في 97 دار رعاية بمختلف محافظات الجمهورية.



استلام مبنى أول مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان يتم إنشاؤه بسواعد المتعافين بمحافظة قنا تمهيدا لافتتاحه قريبًا.



الأحد ٣١ أكتوبر

التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي ينتهيان من صرف تعويضات بقيمة ٦ ملايين جنيه لـ125 متضررًا من حريق معارض "بورسعيد وطيبة" بمحافظة سوهاج



الاثنين ١ نوفبر

بالتعاون مع القوات المسلحة، وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير إدارة الخدمات الطبية يفتتحان مركزًا للتعافي من الإدمان والتعاطي بالمستشفى العسكري للطب النفسي بالهايكستب.



وزيرة التضامن الاجتماعي تعرض مسودة أول قانون لدعم حقوق المسنين أمام لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب بعد الموافقة عليه من مجلس الوزراء.



وتشارك في فعاليات توقيع برنامج الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في إطار برنامج العلاقات الاقتصادية المشتركة بما يعزز التعاون الإنمائي بين البلدين.



وتشارك في اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.



الثلاثاء ٢ نوفمبر



وزيرة التضامن الاجتماعي تجتمع مع رئيس مجلس الوزراء لاستعراض دراسة إطلاق معاش تأميني للفلاح "معاشك بإيدك"، ضمن المبادرة الرئاسية لرعاية المزارعين والعمالة غير المنتظمة.



بنك ناصر الاجتماعي يشارك في فعاليات المؤتمر الاقتصادي "الناس والبنوك" كراعي كلاسيكي، ويستعرض دور البنك في تحقيق أهداف البرنامج الرئاسي "حياة كريمة".

الأربعاء ٣ نوفمبر

وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد توقيع 18 بروتوكول تعاون بين برنامج « فرصة» ومؤسسات المجتمع المدنى لتوفير 5000 فرصة عمل بقيمة تزيد على 30 مليون جنيه كدفعة أولى.



وتلتقي ببعض أعضاء مجلس النواب والشيوخ للاستماع إلى مطالبهم.



اجتماع موسع لمديري مراكز الأسر المنتجة والتكوين المهني على مستوى المحافظات لمناقشة المشكلات ووضع رؤية جديدة لمساهمة التضامن الاجتماعي في الصناعات الحرفية والتراثية والمهنية.



الخميس ٤ نوفمبر

وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في اللقاء الرئاسي بشأن البرنامج القومي "تنمية الأسرة المصرية".



بمشاركة وزيرة التعاون الدولي ووزارة الخارجية والإتحاد الأوروبي، وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن التوصيات الصادرة عن اللقاء القطاعي مع الجمعيات الأهلية المُمَّول من الاتحاد الأوروبي.



وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي بنائب وزير الاتصالات لمتابعة دعم وزارة الاتصالات في التحول الرقمي الكامل لوزارة التضامن الاجتماعي والربط الشبكي بينها وبين الوزارات الشريكة.



في إطار حملات التضامن للحد من الزيادة السكانية، "٢كفاية" يبدأ مرحلته الثانية من مسرح الشارع ويجوب قرى حياة كريمة من خلال ٢٠ عرض مسرحي بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان



التضامن الاجتماعي تُعلن عن توظيف متطوعات بمكافأة شهرية من الرائدات المجتمعيات للعمل على التوعية والتغيير السلوكي في برنامج "وعي" مع التركيز على قرى حياة كريمة والمناطق المطورة.

