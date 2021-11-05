البحرين تستكمل اتفاقيات مع 24 وكيل سفر في آسيا وأوروبا

استكملت هيئة البحرين للسياحة والمعارض اتفاقيات مع 24 وكيل سفر من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط بهدف زيادة عدد الأسواق المستهدفة سياحيا وزيادة استقطاب السياح للمملكة، وذلك ضمن أنشطة وفعاليات مشاركة الهيئة في معرض سوق السفر العالمي الذي أقيم في "إكسل لندن".

ووقع الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض الدكتور ناصر قائدي خلال المعرض مذكرات تفاهم مع ثمانية وكلاء سفر، ضمن إطار تنفيذي محدد ومجدول زمنيا لاستقطاب السياح، فيما تتابع الهيئة التواصل مع باقي الوكلاء للغرض ذاته.

وأعرب الدكتور قائدي عن تفاؤله إزاء إقبال شركات السفر الإقليمية والعالمية على تعزيز التعاون السياحي مع مملكة البحرين وتحديد المملكة كوجهة مفضلة لدى السائح من دول مختلفة، مؤكدا حرص الهيئة على المضي قدما في تفعيل التعاون مع الشركات التي جرى التوقيع معها خلال معرض سوق السفر العالمي أو نظيراتها اللواتي أبدين رغبة بالتعاون والعمل المشترك مع الهيئة.

وقال د. قائدي في تصريح له بهذه المناسبة إن مشاركة هيئة البحرين للسياحة والمعارض في معرض سوق السفر العالمي تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لرفع كفاءة قطاع السياحة في مملكة البحرين والتعريف بالمقومات السياحية التي يملكها لجذب أكبر عدد ممكن من السياح من مختلف أنحاء العالم، معربا عن شكره لمساهمة منشآت القطاع السياحي الخاص في جهود الترويج السياحي لمملكة البحرين داخليا وخارجيا.

وأضاف أن هيئة البحرين للسياحة والمعارض تعمل على تعزيز مكانة البحرين على خارطة السياحة العالمية، وذلك اعتمادا على المبادرات النوعية والمشروعات السياحية الكبرى التي تنفذها الهيئة وتكامل عناصر الترويج للبحرين كدولة جاذبة للسياح من مختلف دول العالم.

