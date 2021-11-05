أبوظبي تعلن عن 9 مشاريع جديدة لدعم مبادرة الإمارات المناخية

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي عن 9 مشاريع رئيسية لدعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، حسب بيان صادر عن مكتب أبوظبي الإعلامي.

وأضاف المكتب أن من المتوقع أن تخفض المشاريع المخطط لها، بجانب المشاريع القائمة، انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن توليد الطاقة وإنتاج المياه في أبوظبي بنسبة 50% على الأقل على مدى 10 سنوات.

وتهدف الإمارة إلى الوصول لقدرة إنتاجية للطاقة النظيفة تصل إلى 8.8 غيغاوات بحلول 2025.

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