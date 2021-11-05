بسبب مشاهد إباحية.. فيلم أنجلينا جولي “Eternals” ممنوع من العرض في عدة دول

تعرض فيلم Eternals لانتقادات واسعة وذلك بسبب على وجود مشاهد إباحية صريجة داخل الفيلم، مما تسبب في منعه بالعرض في عدد من الدول، وكان الأزمة تزامنًا مع العرض الأول لفيلم Eternals بصالات السينمات العالمية والمحلية.

سبب منع فيلم Eternals من العرض

يجتوي فيلم مارفل الجديد Eternals على مشاهد جنسية صريحة بين كل من جيما تشاك، وريتشارد مادن، وهما بطلان خارقان وقعا في حب بعضهما منذ أكثر من 3000 عام خلال الإمبراطورية البابلية، ليستكملوا قصة حبهما على الشاشة، كما يسرد الفيلم مشهد مخاطبة بعض الأبطال الخارقين للسماء في إشارة إلى ظهور الإله، وهى مشاهد لا تتناسب مع عادات بعض الدول، بسحب صحيفة الديلي ميل البريطانية.

ويركز الفيلم الجديد على مجموعة خارقة مكونة من كائنات شبه خالدة تم إرسالها إلى الأرض منذ آلاف السنين لحماية البشرية، من جنس شرير من الفضائيين، على الرغم من أن القرون قد رأتهم مفترقين، إلا أن التهديد المتزايد في يومنا هذا يعيدهم معًا.

وتدور أحداث الفيلم الجديد فى فترة تعقب أحداث Avengers: Endgame الذى طرح في عام 2019، حيث تحدث مأساة غير متوقعة تجبرالكائنات الفضائية القديمة التي تعيش على الأرض في الخفاء لآلاف السنين على الخروج من الظل، ولم شملهم ضد أعداء البشرية الأقدم من جديد.

ويضم فريق ممثلين فيلم Eternals كل من ريتشارد مادن، وكوميل نانجاني، وإنجلينا جولي، وسلمى حايك، ولورين ريدلوف، وبريان تايري هنري، وليا ماكهو، ودون لي تشان.