"غنيم" عميدًا لكلية التجارة بجامعة بنها.. و"علي" عميدًا للهندسة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات جمهورية بتعيين عمداء جدد بجامعة بنها.

وشملت القرارات تعيين الدكتور سامي محمد أحمد غنيمي عميدًا لكلية التجارة، وتعيين الدكتور السيد علي إبراهيم عميدًا لكلية الهندسة ببنها بالجامعة.

من جانبه، قدم الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، التهنئة للدكتور سامى غنيمي، والدكتور السيد علي، متمنيًا لهما التوفيق والنجاح في مهام منصبهما الجديد.

في وقت سابق افتتح الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها فعاليات الدورة التدريبية عن التخطيط الاستراتيجي ومنهجيته واعداد الخطة الاستراتيجية لمؤسسات التعليم العالي.

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة فاطمة عبد الوهاب مديرة وحدة التخطيط الاستراتيجي بالجامعة ومديري وحدات التخطيط الاستراتيجي وفريق إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة 2023 -2028، وحاضر في الدورة الدكتور عبد الرحيم شولح نائب رئيس جامعة بنها الأسبق.

وقال الدكتور جمال سوسة ان الخطط الاستراتيجية السابقة لجامعة بنها منذ 2010 وحتى تاريخه كانت طموحة وتم إنجاز الكثير منها علي الرغم من التغيرات العالمية مع ظهور جائحة كورونا، مشيرا إلى إنه تم الموافقة علي البدء في إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة 2023- 2028 من قبل مجلس الجامعة لتكون خطة المستقبل، مؤكدا علي ان الخطة الجديدة تتسق مع المتغيرات الجديدة وطموحة لكي تساهم فى إحداث نقلة نوعية لجامعة بنها ووضعها فى مصاف الجامعات العالمية.

وأشاد الدكتور ناصر الجيزاوي بالخطة الاستراتيجية السابقة والقائمين عليها حيث تعتبر جامعة بنها من أوائل الجامعات التي تم وضع خطتها الاستراتيجية في اطار التحول نحو جامعات رقمية، بالاضافة إلى وضع أهداف التنمية المستدامة في خطتها السابقة مؤكدا ان خبراتنا تتطور نحو الافضل من اجل وضع خطة متميزة وأكثر دقة.

واضافت الدكتورة فاطمة عبد الوهاب ان هذه الدورة تأتي في اطار الاستعداد للخطة الاستراتيجية الجديدة لجامعة بنها 2023- 2028 وتدريب القائمين علي إعدادها وترتكز الخطة الاستراتيجية لجامعة بنها على رؤية ورسالة تؤهلها للوصول إلى العالمية من خلال تحقيق مجموعة من الغايات والأهداف الاستراتيجية والمشروعات والمستهدفات والأنشطة المحددة بجدول زمني وفق مجموعة من القيم والسياسات الحاكمة للعمل.