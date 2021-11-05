أسهم اليابان تغلق منخفضة لكنها تسجل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي



تراجعت الأسهم اليابانية في ختام آخر جلسات الأسبوع، متأثرة بالشكوك حول توقعات شركات محلية، في حين سجلت أسهم التكنولوجيا مكاسب مقتفية أثر صعود المؤشر ناسداك وهو ما حد من الخسائر.

وخسر المؤشر نيكي 0.61% ليغلق عند 29611.57 نقطة، بعد صعوده 0.15% في وقت سابق من الجلسة بعد إغلاق قوي للمؤشرات الأميركية الرئيسية.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.69% إلى 2041.42 نقطة.

وصعد نيكي خلال الأسبوع 2.49% في حين ارتفع توبكس 2.01%. وسجل كلاهما ارتفاعا لثاني أسبوع على التوالي.

وانخفض سهم تويوتا موتور 1.36%، بعدما حذرت الشركة المصنعة للسيارات من أن نقص أشباه الموصلات في أنحاء العالم لا يزال يهدد خططها السنوية للإنتاج.

وتراجع سهم دايكن إندستريز المصنعة لمكيفات الهواء 2.64%، في حين نزل سهم تيرومو للأجهزة الطبية 5.42%، وكانا في صدارة الخسائر على المؤشر نيكي بعدما جاءت توقعاتهما أقل من توافق السوق.

كما هبط سهم سوفت بنك بـ 4.84%، بعد انخفاض صافي ربحها نصف السنوي 2.5 بالمئة بفعل خفض رسوم الهواتف.

وصعدت أسهم قطاع التكنولوجيا وزاد سهم كونامي هولدنغز المصنعة للألعاب 4.45%، في حين ارتفع سهم شركة الهواتف كيه.دي.دي.آي 0.08%.