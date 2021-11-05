مصرع عاملين صعقًا بالكهرباء أثناء عملهما ببنها

أثناء العمل في أحد الأبراج بمنطقة كفر سعد مركز شرطة بنها

لقي عاملان مصرعهما صعقًا بالكهرباء، اليوم الجمعة، إثر سقوط سلك كهرباء عليهما أثناء العمل في أحد الأبراج بمنطقة كفر سعد مركز شرطة بنها.

تلقى مأمور مركز شرطة بنها بلاغًا بوفاة عاملين صعقًا بالكهرباء أثناء رفع كمية من الرمال في أحد الأبراج بمنطقة كفر سعد دائرة المركز.

جرى إخطار اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن المتوفيان كان يعملان في رفع نقلة رمل في أحد الأبراج بمنطقة كفر سعد مركز شرطة بنها فوقع سلك كهرباء عليهما ما أدى إلى صعقهم وتوفيا في الحال، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام وتولت النيابة التحقيق.

وكان قد لقي شخص مصرعه، وأصيب اثنان آخران، إثر حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية، بطريق الشركات البترولية بمسطرد، بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، جرى نقل المصابين والمتوفي لمستشفى قليوب التخصصي، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم ومتوفى ومصابين بطريق شركات البترول بمسطرد دائرة القسم.

انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث بين سيارة نقل بمقطورة "فنطاس مواد بترولية"، قيادة "رفعت.س.ي"، 53 عامًا، سائق، مقيم دائرة القسم، ودراجة نارية "دون لوحات معدنية"، قيادة "سيف الدين.ز.م"، 18 عامًا، طالب مقيم دائرة قسم شرطة الخصوص، مصاب بكسور متفرقة بالجسم، وبرفقته "سيف.أ.م"، 16 عامًا، طالب، ومقيم الزاوية الحمراء القاهرة، توفي متأثرًا بإصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكدمة بفروة الرأس واشتباه كسر بقاع الجمجمة، و"يوسف م ع"، 16 سنة، عاطل، مقيم دائرة قسم الخصوص، مصاب بكسور متفرقه بالجسم، وجرى نقلهم لمستشفى قليوب التخصصى.

وبإجراء التحريات، تبين أنه أثناء سير الدراجة النارية بالطريق المشار إليه، فوجئ قائدها بالسيارة تنحرف للدخول إلى مبنى أحد الشركات البترولية لتحميل المواد البترولية، ولم يتمكن من مفاداتها واصطدم بها، وجرى نقل المصابين والمتوفى إلى مستشفى قليوب التخصصي، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.