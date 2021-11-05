الأسهم الفرنسية تسجل مستويات تاريخية مرتفعة



ارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسي في مستهل جلسة اليوم بـ 0.4%، متجاوزا مستويات الـ 7 آلاف نقطة لأول مرة على الإطلاق.

فيما استقرت الأسهم الأوروبية، بعد صعودها إلى أعلى مستوى في الجلسات الماضية، وطغى تأثير خسائر أسهم الطاقة والمواد على تبدد المخاوف بشأن تشديد السياسة النقدية في أنحاء العالم.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.05% مسجلا ارتفاعا لسابع جلسة على التوالي.

وانخفض مؤشر قطاع المواد الأساسية الأوروبي 0.2% بفعل مخاوف إزاء لوائح صينية متعلقة بفحم الكوك، في حين تراجعت أسهم النفط 0.9%.

وسجل المؤشر ستوكس 600 ارتفاعات جديدة في الجلسات الأربع الماضية مدعوما بأرباح شركات قوية، في حين أحجمت البنوك المركزية الكبرى في أنحاء العالم عن اتخاذ خطوات مفاجئة فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

ويتجه المؤشر صوب تسجيل زيادة بنحو 1.6 بالمئة هذا الأسبوع محققا مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.