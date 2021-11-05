الدولار يتجه لتسجيل مكاسب لثاني أسبوع على التوالي وسط ترقب لبيانات الوظائف



يتجه الدولار نحو تسجيل مكاسب لثاني أسبوع على التوالي مقابل عملات رئيسية اليوم، قبيل تقرير وظائف أميركي مهم قد يؤثر على توقيت رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.

فيما يتجه الإسترليني نحو أسوأ أسبوع له منذ 11 عاما بعدما فاجأ بنك إنكلترا الأسواق وأبقى على سعر الفائدة دون تغيير أمس الخميس.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 94.327 بعدما صعد 0.51 بالمئة مساء.

وبهذا يسجل ارتفاعا بنسبة 0.20% خلال الأسبوع.

ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني اليوم، بعد تراجعه 1.36% في الجلسة السابقة وهو ما أدى لانخفاضه 1.39% خلال الأسبوع.

كما لم يطرأ تغير يذكر على اليورو وجرى تداوله مقابل 1.1556 دولار بعد تراجع بنسبة 0.49% مساء ليصبح بصدد الانخفاض 0.16% هذا الأسبوع.

واستقر الدولار مقابل عملة اليابان الين عند 113.67 ين منخفضا 0.29 بالمئة منذ الجمعة الماضية.

وانخفض الدولار الأسترالي على نحو طفيف خلال اليوم إلى 0.7394 دولار بعدما نزل 0.67 بالمئة في الجلسة السابقة ويتجه صوب انخفاض بنسبة 1.67 بالمئة هذا الأسبوع.

كما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.09 إلى 0.70915 دولار بعد انخفاض بنسبة 0.81% أمس الخميس ليكون بصدد تكبد خسارة أسبوعية بنسبة 1.07%.

وبالنسبة للعملات المشفرة، جرى تداول بتكوين مقابل 62100 دولار بعدما ظلت معاملاتها ضعيفة إلى حد كبير منذ صعودها إلى أعلى مستوى على الإطلاق متجاوزة 67000 دولار الشهر الماضي.

وجرى تداول عملة إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة، مقابل نحو 4500 دولار بعد الصعود إلى مستوى مرتفع على نحو قياسي عند 4670.81 دولار يوم الأربعاء.