وول ستريت تبدأ تعاملاتها على ارتفاع قياسي بفضل تقارير الوظائف

سجلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت ارتفاعا قياسيا عند بدء تعاملاتها اليوم، بعدما أظهرت البيانات نموا قويا للوظائف في أكتوبر، إلى جانب قوة الأرباح والتقرير الجديد عن أقراص فايزر لمعالجة كوفيد-10، مما عزز المعنويات بشأن النمو الاقتصادي.



وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 144.52 نقطة، بما يعادل 0.40%، إلى 36268.75 نقطة عند بدء التداول.



وبدأ المؤشر ستاندرد اند بورز 500 تداولاته مرتفعا 19.20 نقطة، أو 0.41% إلى 4699.26 نقطة، في حين تقدم المؤشر ناسداك المجمع 63.25نقطة، أو 0.40%، إلى 16003.56 نقطة.