متابعة مباراة الزمالك والأهلي مباشرة الآن في قمة الدوري المصري (فيديو)

متابعة مباراة الزمالك والأهلي مباشرة، قمة كروية مثيرة بين فريقي الأهلي والزمالك في كلاسيكو ناري بين أثنين من أعرق وأكبر الأندية في الوطن العربي والقارة الإفريقية.

متابعة مباراة الزمالك والأهلي

ويلتقي الأهلي بغريمه الزمالك بعد قليل على استاد القاهرة الدولي في القمة 123 والتي تقام ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

ونجح الفريقين في تحقيق انتصارين في أول جولتين من المسابقة، قبل المواجهة المنتظرة بينهما اليوم في الجولة الثالثة.

ونقدم لكم هنا متابعة مباراة الزمالك والأهلي في خدمة مميزة لعشاق ومتابعي الكرة المصرية، حيث يبحث العديد عن متابعة مباراة الزمالك والأهلي مباشرة اليوم الجمعة 5-11-2021.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك جاء على النحو التالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: بيرسي تاو، ومحمد شريف.

بينما جاءت التشكيلة الأساسية لفريق الزمالك على النحو التالى:-

حراسة المرمي: محمد أبوجبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي ومحمود حمدي الونش ومحمود علاء وأحمد فتوح

خط الوسط: طارق حامد وامام عاشور وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما

خط الهجوم: عمر السعيد