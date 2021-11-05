عاجل.. الأهلي يُهين كبرياء الزمالك ويهزمة بخماسية في قمة أوفت بكامل الوعود

أهان الأهلي كبرياء الزمالك وهزمه بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، وذلك في المباراة التي جرت مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي في قمة مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

سجل أهداف الأهلي كلا من أليو ديانج "هدفين" وعلي معلول "هدفين"، ومحمد شريف فيما أحرز أهداف الزمالك مصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

الشوط الأول

بدأ الأهلي اللقاء بتشكيل به تغييرين في تشكيلته بالنظر لآخر مباراة خاضها أمام البنك الأهلي حيث أعاد بيتسو موسيماني المالي أليو ديانج في وسط الملعب على حساب محمد هاني الذي عاد لدكة البدلاء فيما تولى أكرم توفيق الجبهة اليمنى، وعاد محمد الشناوي لحراسة مرمى الفريق الأحمر مجددا بعد غياب، أما فريق الزمالك فأجرى مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون تغييرًا وحيدًا هو الآخر بإشراك يوسف إبراهيم "أوباما" بدلًا من مصطفى فتحي.

أول المحاولات الهجومية كانت من نصيب الأهلي حيث حصل الفريق الأحمر على ركلة ركنية مباشرة نفذها علي معلول من الناحية اليسرى في الدقيقة 4 تعامل معها دفاع الزمالك بطريقة صحيحة وأبعد الكرة إلى وسط الملعب دون خطورة على مرمى الفريق الأبيض.

وظهرت خطورة الزمالك في الدقيقة 8 بعد كرة بين أشرف بن شرقي وأحمد سيد "زيزو" سددها الأخيرة لكنها ارتطمت بأليو ديانج حاول محمد الشناوي حارس الأهلي الإمساك بها لكنها تحولت إلى ركلة ركنية.

ومرر أحمد "زيزو" كرة في الناحية اليمنى لحمزة المثلوثي ليتدخل علي معلول في الوقت المناسب ويضع قدمه وتتحول الكرة إلى ركلة ركنية نفذت سهلة في يد الحارس محمد الشناوي.

وسدد أحمد "زيزو" كرة في الدقيقة 13 من خارج منطقة الجزاء علت عارضت محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي دون أن تُشكل أي خطورة، ليرد بيرسي تاو بتصويبة وصلت سهلة في يد محمد أبو جبل حامي عرين الفريق الأبيض.

ونجح المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في إحراز هدف فريقه الأول في مرمى الزمالك.

وفي الدقيقة 16 سدد أليو ديانج الكرة ارتطمت بإمام عاشور لاعب الزمالك وتصطدم في عارضة الفريق الأبيض لتضرب في جسد محمد أبو جبل معلنًا الهدف الأول للمارد الأحمر.

بعد الهدف حاول الفريق الأبيض إدراك التعادل سريعًا لكن هجمة زيزو أبعدها دفاع الأهلي ببراعة.

وفي الدقيقة 19 انطلق علي معلول من الناحية اليسرى ليراوغ حمزة المثلوثي داخل منطقة الجزاء ويتعرض الظهير الدولي التونسي للعركلة ويحتس حكم اللقاء محمد عادل ركلة جزاء للفريق الأحمر نفذها معلول داخل الشباك معلنًا الهدف الثاني للأهلي.

وعلى الرغم من تقدم الأهلي بهدفين نظيفين إلا أن الرغبة كانت واضحة من جانب لاعبيه لزيادة الغلة التهديفية وهو ما تحقق بالفعل في الدقيقة 25 بعدما مرر عمرو السولية عرضية رائعة من الناحية اليسرى ليقابلها محمد شريف بخارج قدمه داخل الشباك حاول أبو جبل التصدي لها لكنه لم ينجح في ذلك وتسكن الكرة المرمى معلنة الهدف الثالث للمارد الأحمر.

بعد الهدف الثالث للأهلي لم تظهر للفريق الأبيض أنياب هجومية في ظل تراجع مستوى عدد من لاعبيه وفي مقدمتهم أشرف بن شرقي وأحمد سيد "زيزو".

وحصل طارق حامد لاعب وسط الزمالك على البطاقة الصفراء الأولى في المباراة مع الدقيقة 34 بعد تدخله العنيف على قدم عمرو السولية الذي سقط على الأرض متأثرًا بالإصابة لكن عاد واستكمل اللقاء بصورة طبيعية.

وأبطل دفاع الأهلي خطورة التسديدة الزاحفة لأحمد زيزو في الدقيقة 37، ليسقط بعد ذلك بدر بانون على أرض الملعب متأثرًا بالإصابة بعد تدخل باليد من عمر السعيد الذي أشهر في وجهه حكم المباراة محمد عادل البطاقة الصفراء الثانية في اللقاء في الدقيقة 39.

ولم تشهد الدقائق الخمس الأخيرة من هذا الشوط أي تغيير في النتيجة لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثية نظيفة.

الشوط الثاني

أجرى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أول تغييراته قبل بداية هذا الشوط حيث دفع بمصطفى فتحي بدلًا من إمام عاشور في محاولة من المدرب لزيادة الفاعلية الهجومية لفريقه مع تأخره بثلاثة أهداف دون مقابل.

بدأ الزمالك مهاجمًا في الدقائق الأولى من هذا الشوط بعدما منح كارتيرون تعليماته للاعبيه بضرورة الهجوم، حيث تلقى عمر السعيد تمريرة من أحمد أبو الفتوح داخل المنطقة في الدقيقة 47 سددها مهاجم الفريق الأبيض مرت بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوي وتضيع أول المحاولات الهجومية الخطيرة للفارس الأبيض.

ونجح البديل مصطفى فتحي في إحراز هدف الزمالك الأول بعدما تلقى تمريرة على حدود منطقة الجزاء من زميله أشرف بن شرقي وضعها مصطفى داخل الشباك في الدقيقة 51 معلنًا تقليص النتيجة.

بعد الهدف الأول للزمالك حاول لاعبو الأهلي تسجيل هدف رابع وتحقق لهم ما أرادو حيث سدد المالي أليو ديانج كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 53 لتسكن شباك الحارس محمد أبو جيل معلنًا الهدف الثاني له والرابع لفريقه في المباراة.

لم يكتفي لاعبو الأهلي من الأهداف الأربعة التي سجلوها في المباراة وحاولوا إضافة الهدف الخامس حيث مرر بيرسي تاو تمريرة بينية متقنة لمحمد شريف في الدقيقة 58 الذي وضعه منفردًا بمحمد أبو جبل حارس الزمالك لكن الأخير تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 59 احتسب حكم اللقاء محمد عادل ركلة جزاء لمصلحة الأهلي بعد ضرب حمزة المثلوثي لعمرو السولية داخل منطقة الجزاء انبرى لها علي معلول ويضعها داخل الشباك محرزًا الهدف الخامس لفريقه والثاني له في اللقاء.

وأجرى كارتيرون المدير الفني للزمالك تغييران في صفوف فريقه بإشراك سيف الدين الجزيري ومحمد أوناجم بدلًا من عمر السعيد وحمزة المثلوثي.

وحصل أحمد سيد زيزو على البطاقة الصفراء الثالثة في اللقاء بعد تدخل عنيف على محمد مجدي أفشة في وسط ملعب الأهلي، ليجري موسيماني المدير الفني للأهلي تغييران في صفوف الفريق الأحمر بإشراك حسين الشحات ولويس ميكيسوني بدلًا من أفشة ولويس ميكيسوني في الدقيقة 68.

وسدد طارق حامد في الدقيقة 75 تصويبة قوية من على حدود منطقة الجزاء مرت بسنتيمترات قليلة على يمين محمد الشناوي حارس الأهلي وتضيع محاولة بيضاء لتسجيل الهدف الثاني.

واحتسب حكم اللقاء محمد عادل ركلة جزاء لصالح الزمالك في الدقيقة 78 بعد سقوط سيف الدين الجزيري داخل منطقة الجزاء ليسددها أحمد سيد زيزو داخل الشباك محرزًا الهدف الثاني للفريق الأبيض.

وقبل نهاية المباراة بـ8 دقائق أجرى موسيماني تغييره الثالث والرابع بإشراك ياسر إبراهيم وطاهر محمد طاهر بدلًا من أيمن أشرف ومحمد شريف.

وسقط محمد الشناوي داخل منطقة الجزاء بعد التحام مع سيف الدين الجزيري، ليجري موسيماني تغييره الأخير بإشراك محمد هاني بديلا لبدر بانون الذي اشتكى من الإصابة.

تعرض بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الإصابة خلال مباراة فريقه أمام الزمالك بالقمة 123.

وقبل نهاية المباراة بـ4 دقائق اشتكى المدافع المغربي من الإصابة ليقرر موسيماني تغيره بمحمد هاني.

وفي الدقيقة 90 نجح المغربي أشرف بن شرقي في إحراز الهدف الثالث للزمالك بتصويبة متقنة سكنت شباك الحارس محمد الشناوي.

واحتسب حكم اللقاء محمد عادل 5 دقائق كوقت بدل من الضائع لم تتغير فيهم النتيجة رغم المحاولات من جانب كلا الفريقين وينتهي اللقاء بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده للنقطة 9 في صدارة ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن بيراميدز بينما توقف رصيد الزمالك عند 6 نقاط في المركز الخامس.

