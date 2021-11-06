وزير قطاع الأعمال: شريك هندي لتطوير النصر للأدوية لإنتاج 20 مادة فعالة

توك شو
هشام توفيق
هشام توفيق
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قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع جميع المشروعات بشكل دوري، وإعادة هيكلة وتطوير شركات قطاع الأعمال العام.

وعلق وزير قطاع الأعمال في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عن قطاع الأدوية وهيكلة الشركات، لافتا أنه يتم العمل على مسارين أولهما التصنيع الجيد، موضحًا أن هناك مشكلات في متطلبات التصنيع الجيد، مؤكدا على تطوير مصانع للخامات الدوائية لإنتاج 20 مادة فعالة.

وتابع هشام توفيق، الصين والهند ويتحكمان في أغلب خامات إنتاج الدواء وظهر ذلك جيدا خلال أزمة جائحة فيروس كورونا، تطوير مصنعين في شركة النصر للأدوية التابعة للقابضة للأدوية والكيماويات بمساعدة شريك هندي لإنتاج 20 مادة من المواد الفعالة بأسعار اقتصادية.

 

وزير قطاع الاعمال الرئيس عبد الفتاح السيسي قطاع الادوية

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