هشام توفيق: قضينا على أسباب تعثر شركات قطاع الأعمال العام

توك شو
هشام توفيق
هشام توفيق
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أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، على أهمية تعديل مسار القطاع العام، لافتا أن شركات القطاع تعاني من سوء الإدارة ومتابعة، بالإضافة إلى العمالة الزائدة خاصة في الجانب الإداري.

وأضاف وزير قطاع الأعمال في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، القانون الجديد رقم 85 يعد مكملا لقانون 203، ومن خلاله استطعنا تغيير جميع مجالس إدارات الشركات واستقطاب قيادات جديدة بالإضافة إلى حركة ترقيات كبيرة.

وتابع هشام توفيق، انتهينا من إطلاح جزء كبير من أسباب تعثر الشركات، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع جميع المشروعات بشكل دوري، وإعادة هيكلة وتطوير شركات قطاع الأعمال العام.

الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الاعمال شركات قطاع الأعمال العام

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