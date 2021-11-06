محلل سياسي: القوى الغربية تدعم الجماعات التي تضغط على الحكومات العربية

توك شو
صفي الدين دياب
صفي الدين دياب
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قال الكاتب الصحفي صفي الدين دياب، المحلل السياسي بالولايات المتحدة الأمريكية، في تعليقه على تقديم النائب بالكونجرس الأمريكي تيد كروز، مشروع قانون لتصنيف جماعة الإخوان جماعة إرهابية، إنه يأمل أن يصل إلى نتيجة إيجابية لأن هذا المشروع تم التقدم به 3 مرات.


وأضاف صفي الدين دياب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هذا القانون ينقصه عملية الحشد داخل الكونجرس، و"كروز" سيواجهه عقبات كثيرة لأنه لديه نقاط يجب معالجتها، لأنه لا يوجد الحشد الكافي من الجمهوريين داخل الكونجرس لهذا القانون،  ثانيا أن التقدم جاء من الجمهوريين وهو سيصطدم بالديمقراطيين في الداخل، ثالثا القوى الغربية تدعم دائما أي جماعات تضغط على الحكومات العربية ومن أهمها مصر.
وتابع، القوى الغربية تدعم هذه الجماعات، وتعطل مثل هذه القوانين والمشروعات لإعطاء الفرصة لهذه الجماعات للتنامي.

أمريكا محلل سيا الإخوان أحداث الكونجرس

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