وزير قطاع الأعمال يكشف موعد تشغيل 6 فروع خارجية لـ "جسور"

توك شو
هشام توفيق
هشام توفيق
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أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، على أهمية التنسيق مع شركة مصر للتأمين لتوفير خدمات التأمين على الشحنات من باب المصنع إلى مخزن المستورد، مشيرا إلى أن شركة النصر للتصدير والاستيراد في شكلها الجديد "جسور" تهدف إلى العبور بالمنتجات المصرية إلى مختلف دول العالم، بالإضافة إلى التنسيق مع أحد البنوك المصرية لتوفير التمويل اللازم لرأس المال العامل للمصنعين الذين تقدم إليهم شركة جسور خدمات الترويج.

وأشار وزير قطاع الأعمال في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، يجري تنفيذ عملية إعادة هيكلة شاملة لشركة النصر للتصدير والاستيراد للتوسع في 16 مركزا للتجارة حول العالم، 14 شركة تابعة لجسور، و2 تابعين لشركة شقيقة.

وتابع هشام توفيق، تشغيل 6 فروع تجارة خارجية ضمن مشروع جسور في أول يناير القادم، لتقوم بأدوارها المنشود في تقديم خدمات الوساطة والتسويق مع إضافة نشاط توفير الخدمات اللوجستية من خلال نافذة واحدة بأفضل الأسعار.
 

مساعد وزير قطاع الأعمال جسور التجارة الخارجية جسور الدكتور هشام توفيق

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