هشام توفيق: 10 مليارات جنيه حجم أعمال التشييد والتعمير ضمن حياة كريمة

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن شركة حسن علام لديها مشروعات في إعادة إعمار العراق، مشيرا إلى أن شركات القابضة للتشييد والتعمير لديها مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنحو 10 مليارات جنيه.

وأكد وزير قطاع الأعمال في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، على أهمية التنسيق مع شركة مصر للتأمين لتوفير خدمات التأمين على الشحنات من باب المصنع إلى مخزن المستورد، مشيرا إلى أن شركة النصر للتصدير والاستيراد في شكلها الجديد "جسور" تهدف إلى العبور بالمنتجات المصرية إلى مختلف دول العالم، بالإضافة إلى التنسيق مع أحد البنوك المصرية لتوفير التمويل اللازم لرأس المال العامل للمصنعين الذين تقدم إليهم شركة جسور خدمات الترويج.

وأشار إلى أنه يجري تنفيذ عملية إعادة هيكلة شاملة لشركة النصر للتصدير والاستيراد للتوسع في 16 مركزا للتجارة حول العالم، 14 شركة تابعة لجسور، و2 تابعين لشركة شقيقة.

