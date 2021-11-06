محلل سياسي يكشف أسباب احتمالية فشل الكونجرس في إدراج الإخوان "إرهابية"

توك شو
الكاتب الصحفي صفي
الكاتب الصحفي صفي الدين دياب
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قال الكاتب الصحفي صفي الدين دياب، المحلل السياسي بالولايات المتحدة الأمريكية، إن القوى الغربية تدعم الجماعات التي تضغط على الحكومات العربية مثل جماعة الإخوان الإرهابية، وتعمل على تنميتها أيضا.

وأضاف صفي الدين دياب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، في تعليقه على تقديم النائب بالكونجرس الأمريكي تيد كروز، مشروع قانون لتصنيف جماعة الإخوان جماعة إرهابية، إن مثل هذه القوانين لكي يمر لا بد أن يكون هناك أدلة على أفعالهم الإرهابية، وهو الأمر الموجود فعلا في الإمارات والسعودية وليبيا والسودان. 
وكان النائب بالكونجرس الأمريكي تيد كروز، قدم مشروع قانون لتصنيف جماعة الإخوان جماعة إرهابية، وهو مشروع قانون يحث وزارة الخارجية الأمريكية على استخدام سلطتها القانونية لتعيين الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية.

الإخوان أحد أعضاء الكونجرس الكاتب الصحفي صفي الدين دياب

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محلل سياسي: القوى الغربية تدعم الجماعات التي تضغط على الحكومات العربية
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