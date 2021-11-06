تفاصيل اعتداء مؤدي مهرجانات ويجز على صحفي "الفجر" (فيديو)

توك شو
الصحفي كريم هاشم
الصحفي كريم هاشم
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روى كريم هاشم، الصحفي بجريدة الفجر، والذي تعرض لاعتداء من مؤدي المهرجانات ويجز، تفاصيل ما حدث معه أثناء تغطيته العرض الخاص لأحد الأفلام، حيث قال إن ويجز رفض التحدث مع الصحفيين كما رفض التصوير مع الجمهور، بعكس ما قام به أكرم حسني الذي وقف وتحدث مع الجمور وقام بالتصوير معهم.

وقال كريم هاشم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن المعجبين والجمهور حاولوا الحديث والتصوير مع ويجز لكنه رفض ذلك، بينما اعتدى عليهم الحارس الشخصي الذي كان برفقته، وهو ما لم يرفضه ويجز أو ينهر مرافقه الشخصي.

وأضاف "هاشم"، أنه تم تحرير محضرين ضد مؤدي المهرجانات "ويجز"، الأول من المنتج ريتشارد الحاج في النيابة العامة، وهناك محامي أيضا حرر محضر ضده أيضا، بسبب تصرفه ضد الجمهور.

ويجز صحفي أغاني مهرجانات كريم هاشم

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