محمد موسى: كيف تسمح شركة إنتاج لـ "مسلم" بالغناء في تتر ملسل وهو موقوف؟

قال الإعلامي محمد موسى، إن نقابة الموسيقيين قدمت بلاغا ضد مؤدي المهرجانات "مسلم"، وشركة الإنتاج التي سمحت له أنه يغني تتر مسلسل وقالوا في بلاغهم، "إن مخالفة مسلم تعد خيانة للوطن، وهذا سبب أخلاقي، فهل هنساعد واحد هربان من الخدمة العسكرية".

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه على قناة الحدث اليوم، "في سؤال الحقيقة هنا بيطرح نفسه، إزاي واحد معروف عنه أنه هربان من الخدمة العسكرية عايش ومنطلق دون عقاب أمام القضاء وماشي بحرية شديدة، ولا حد بيقوله فين حق الدولة ولا غيره"

وتابع، أنه يجب على مؤدي المهرجانات تقنين أوضاعهم، والغناء بشكل قانوني ومنظم، فالنقابة لا تحارب أحدا في رزقه، ولكنها تريد أن يتم ذلك قانوني وفي الإطار السليم.