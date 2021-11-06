ناقد رياضي: مباراة الأهلي والزمالك عيد للكرة المصرية

توك شو
جمال الزهيري الناقد
جمال الزهيري الناقد الرياضي
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قال جمال الزهيري الناقد الرياضي، إن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك تعد عيد للكرة المصرية، متمنيا التوفيق لطاقم التحكيم المصري بقيادة الكابتن محمد عادل وتقديم بمباراة تليق باسم الكرة المصرية.

وأضاف جمال الزهيري  في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مباراة القمة بين القطبين لا تعرف لغة التوقعات ولا يمكن أن نشير إلى طبيعة سير المباراة وما يحدث خلالها لأنها مباراة ذات طبيعة خاصة  لا تعتمد على حالة اللاعبين في المباريات السابقة.

وتابع الناقد الرياضي، نادي الزمالك يمتلك معنويات عالية ولم يتعرض للخسارة منذ فترة كبيرة مما يعطيه أفضلية لخوض لقاء القمة في أفضل ظروف له، كما أن النادي الأهلي حقق العديد من الأرقام القياسية مما يعطي المباراة قوة ومتعة.  

جمال الزهيري الناقد الرياضي الاهلي والزمالك أهداف الأهل

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