البريد: تطوير منظومة الفحص والمعاينة للشحنات الطبية الواردة من الخارج

توك شو
أرشيفية
أرشيفية
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قال إسلام عبدالغني مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إنه توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية للبريد، والذى يهدف تسهيل إجراءات الفحص والمعاينة الفنية للشحنات الطبية الواردة من الخارج لضمان جودة المنتج وسلامته للمواطن المصري.

وأضاف إسلام عبدالغني في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كما يهدف البرتوكول إلى توزيع المواد الدعائية الخاصة بهيئة الدواء المصرية على عملاء البريد المصرى عبر 4200 مكتب بريد منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، بهدف نشر التوعية الدوائية وأهميتها.

وتابع: نستهدف تقديم خدمات متميزة تهدف إلى التيسير على المواطنين، مشيرا إلى أن التعاون مع هيئة الدواء المصرية عبر المنظومة الجديدة سيساهم فى توافر مستحضرات ومستلزمات طبية آمنة وفعالة ومطابقة لمتطلبات السوق المصرى.
 

اخبار هيئة البريد شحنات طبية

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البريد يوقع بروتوكول تعاون مع هيئة الدواء لتطوير منظومة الفحص والمعاينة الفنية للشحنات الطبية
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