حوار فني بين مصر ولبنان والعراق بمهرجان الموسيقى العربية

اجرت دار الاوبرا برئاسة الدكتور مجدى صابر حوارا فنيا بين مصر ولبنان والعراق جاء ضمن فعاليات الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

فعلى مسرح النافورة اعلن النجم عاصى الحلانى سعادته بالمشاركة فى المهرجان وتواجده بمصر التى اكد إنه ا تحظى بمكانة مميزة فى قلوب ابناء وطنه موجها التحية لشعب مصر واهداهم اغنية كبيرة يا مصر، وبصوته القوى الذى يحمل مذاق جبال الشام قدم بمصاحبة فرقة الحفني بقيادة المايسترو أحمد عامر باقة من اعماله الجماهيرية كان منها بحبك وبغار، ادمنت هواك، وانى مارق مريت، ست الستات، قولى، فرصة عمر، مالى صبر، طول غمرى باسمعهم، الهوا طاير، كما اشعل المسرح برقصة الدبكة الفلكلورية اللبنانية فى اغنية يا طير والتى تفاعل معها الحضور ونالت الاعجاب والاستحسان، إلى جانب احدث اعماله بعنوان قمر، بالاضافة إلى بانوراما من اعمال عبد الحليم حافظ واختتم الحفل ب احلف بسماها واهداها للقيادة السياسية فى مصر.

قبله وجهت المطربة مروة ناجى الشكر للدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة لمساندتها كافة الوان الابداع ولرئيس الاوبرا والقائمين على المهرجان كما هنأت الاوبرا بمناسبة مرور 30 عام على ميلادها وشدت بنخبة من الاعمال الرومانسية والوطنية منها مصر عادت شمسك الذهب، اما براوة، قلبى دليلى، حلوة يا بلدى، فى يوم وليلة إلى جانب لما لقيتك من اعمالها الخاصة والتى قدمتها لاول مرة.

سبقها فقرة موسيقية تحمل طابع ارض بين النهرين حيث قدم عازف القانون العراقى فرات قدورى مجموعة من مؤلفاته الخاصة هى فوق النخل، حلوة يالبغدادية، هلال العيد، دجلة الخير وديما ( الغيمة الوردية ).

وشهد مسرح الجمهورية حفلا لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات وبمشاركة الفنان أحمد سعد والمنشدين أحمد العمري، محمد عبدالحميد، طه حسين، أمنية سمير يضم مختارات من المؤلفات الروحانية والابتهالات الدينية التي وضعها كبار الملحنين.

كما استضافت مكتبة الإسكندرية حفلًا للفنان اللبناني مروان خوري بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي يسبقه فاصلا للمطربين العراقي همام إبراهيم ورحاب مطاوع.

وقدم كورال اطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت اشراف الفنان عبد الوهاب السيد قيادة وتدريب الدكتور محمد عبد الستار والدكتورة داليا حسنين مختارات من مؤلفات الطرب العربي.