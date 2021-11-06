محمد موسى يفتح النار على مؤدي المهرجانات "مسلم": هربان من التجنيد

قال الإعلامي محمد موسى، إن سبب عدم اعتماد مؤدي المهرجانات "مسلم" في نقابة الموسيقيين حتى الآن، هو أنه لم يؤد الخدمة العسكرية، مضيفا "دا هربان من الخدمة العسكرية فين حق الدولة والواجب الوطني".

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن "مسلم" رغم أنه موقوف وممنوع من ممارسة الغناء، إلا أنه تحدى قرار نقابة الموسيقيين وأحيا حفلات في فنادق وكافيهات وأفراح وغير ذلك، موضحا أن النقابة لا تحارب مؤدي المهرجانات في أرزاقهم، إنما لتطبيق القانون وتقنين أوضاعهم فقط.

وتابع، "مسلم صوته كويس، ومن حقة يشيل كارنيه النقابة"، ولكن يجب أن يتم ذلك طبقا للقانون، وبعد تقنين الأوضاع، والالتزام بإجراءات النقابة".