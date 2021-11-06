هل يجوز للزوج سؤال زوجته عن ماضيها؟ "المأذونين الشرعيين" يرد

قال الشيخ إبراهيم سليم، رئيس صندوق المأذونين الشرعيين، إن العلاقة بين الزجين قائمة على المودة والرحمة، مستدلا بقول الرسول "ص"، تنكح المرأة لأربع مالها وجمالها وحسبها ودينها، مشيرا أنه العلاقة العاطفية للمرأة قبل الزواج ليس لها تأثير على الحياة الزوجية.



وأضاف، رئيس صندوق المأذونين الشرعيين في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الإسلام يأمرنا بالستر، فلا يجوز للفتاة أن تروي للمتقدم لخطبتها أسرار عن حياتها الشخصية، مطالبا الزوجين بضرورة تحلي الدقة عند اختيار شريك الحياة.

وتابع الشيخ إبراهيم سليم، ربما يتخذ الرجل أسرار زوجته للضغط عليها لقبول أشياء لا ترغب في فعلها، ولا يجوز للرجل أن يبحث عن ماضي زوجته أو يظن بها أي أمر ما دامت الأمور تسير باستقرار فلماذا البحث عن هدم الاستقرار والخراب.

