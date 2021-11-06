محمد موسى: مين سمح لمؤدية المهرجانات "ألماس" بالغناء رغم إيقافها؟

قال الإعلامي محمد موسى إنه في يوم الجمعة الماضية، أقيمت حفلة في أحد مراكز المؤتمرات، لمؤدية مهرجانات جديدة تدعى "ألماس"، وهي واحدة من الممنوعين من الغناء من قبل نقابة الموسيقيين أيضا.



وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن مؤدية المهرجانات ممنوعة من الغناء لأنها ليست عضوا في نقابة الموسيقيين، والسؤال هنا، هل غنت من خلال الحصول على تصريح اليوم الواحد، أم غنت "عافية" وفي غفلة.

وتابع، " هل ياجماعة أي حد يطلع على المسرح ويغني؟.. ولو هدي تصريح اليوم الواحد لحد مش ضروري يكون بيعرف يغني ولا أرخص يوم يغني فيه وأبقي كده بساعد في نشر هذه الحالة اللي الحقيقة نقابة الموسيقيين تبذل فيها مجهود كبير جدا.. والله المشرحة مش ناقصة قتلة كفاية تعبتونا، بس برضه مش هنبطل كلام".