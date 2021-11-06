محمد موسى عن اعتداء ويجز على صحفي: "ماشي يلطش في الناس"

علق الإعلامي محمد موسى، على رفض مطرب الراب ويجز التحدث مع الصحفيين وجميع الوسائل الإعلامية خلال العرض الخاص لفيلم فرق خبرة، وانفعل على الحضور والصحفيين وطالبهم بعدم التصوير معه، واعتداءه على أحد مراسلي المواقع الصحفية وقام بإبعاده عنه بالمايك لعدم إجراء اي لقاءات وسط حراسة أمنية مشددة.

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "العيب مش عليهم والله العيب علي الجمهور اللي بيروح حفلات الناس دي وبيعمل سعر للحفلات اللي من النوع ده من الفن الرديء وبعدين أنا عايز أفهم لما يقدم شوية هيعمل أيه في الناس هيمشي يضرب فيهم"

وتابع محمد موسى، "كان ممكن يعتذر لزميلنا الصحفي بالذوق والأدب لكن هو لم يراعي مراعاة الذوق العام ولا اتعامل بأخلاق النجوم الكبار اللي قلنا أسمائهم من شوية.. لا ده كمان لو لاحظتوا في الفيديو البودي جارد اللي جنبه ضرب أحد المعجبين من الشباب وهو واقف مستني يتصور معاه".

