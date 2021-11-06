"المأذونين الشرعيين" يكشف معايير اختيار شريك الحياة

توك شو
الشيخ إبراهيم سليم
الشيخ إبراهيم سليم
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تساءل الشيخ إبراهيم سليم، رئيس صندوق المأذونين الشرعيين، إذا كانت الزوجة سلوكها طيب مع زوجها فلما الداعي للزوج أن يسألها عن ماضيها، لافتا أن العلاقة بين الزجين قائمة على المودة والرحمة، مؤكدا أن معايير اختيار شريك الحياة جاءت في قول الرسول "ص"، تنكح المرأة لأربع مالها وجمالها وحسبها ودينها، مشيرا أنه العلاقة العاطفية للمرأة قبل الزواج ليس لها تأثير على الحياة الزوجية.

وأضاف، رئيس صندوق المأذونين الشرعيين في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الإسلام يأمرنا بالستر، فلا يجوز للفتاة أن تفصح للمتقدم لخطبتها أسرارا عن حياتها الشخصية، مطالبا الزوجين بضرورة تحلي الدقة عند اختيار شريك الحياة.

وتابع الشيخ إبراهيم سليم، ربما يتخذ الرجل أسرار زوجته للضغط عليها لقبول أشياء لا ترغب في فعلها، ولا يجوز للرجل أن يبحث عن ماضي زوجته أو يظن بها أي أمر ما دامت الأمور تسير باستقرار فلماذا البحث عن هدم الاستقرار والخراب.
 

الشيخ إبراهيم سليم الماذونين الشرعيين شريك الحياة

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