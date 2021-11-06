خبير أسري: معظم الرجال يفضلون الزواج من فتيات ليس لهن علاقات سابقة

قال الدكتور محمود الضبع، المحامي والمتخصص في الشأن الأسري، إن معظم الرجال يفضلوا الزواج من فتيات ليس لها علاقات عاطفية سابقة أو سبق لها الزواج.

وأضاف محمود الضبع خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، ما يهم الزوج أو الرجل هو معرفة ما إذا كانت الزوجة صارحته بعلاقاتها السابقة أم لا، وفي حال صارحته، هل سيوافق أم استكمال العلاقة بينها أم لا، وذلك لأن من أكثر المشكلات التي تسبب عدم الاستقرار في الحياة الزوجية هو معرفة الزوج بعلاقات زوجته السابقة سواء في إطار الزواج أو الارتباط بشكل عام.

وتابع، أن عقلية الرجل تختلف عن عقلية المرأة في هذا الأمر، لأن الزوجة تقول عن علاقات زوجها قبل الزواج، "لا تهم ما دام هو تزوجني في الآخر"، بعكس الرجل.