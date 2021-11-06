خبير أسري: ليس من حق الزوج معرفة علاقات زوجته غير الشرعية قبل الزواج

قال الدكتور محمود الضبع، المحامي والمتخصص في الشأن الأسري، إن الرجل ليس من حقه معرفة العلاقات السابقة لزوجته قبل زواجهما، حتى وإن تخطت كل الخطوط الحمراء وكان غير شرعية، مع العلم أن معظم الرجال يفضلون الزواج من فتيات ليس لهن علاقات سابقة.

وأضاف محمود الضبع خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "أن عرابي ذهب لسيدنا عمر بن الخطاب، وأخبره أن ابنته أصابت حدا من حدود الله، وهو حد الزنا، فقال له اكحها نكاح العفيفات، ولا تخبر أحدا بهذا الأمر، فإن فعلت أقمت عليك الحد"، وهو ما يدل على وجوب الستر، وعدم معرفة الرجل لعلاقات زوجته السابقة حتى وإن تجاوزت الخطوط الحمراء كلها.

وتابع، أن على المرأة عدم إبلاغ زوجها بعلاقاتها السابقة والستر على نفسها، لأن الله سترها فلا تفضح هي نفسها، بشرط الحفاظ على نفسها وعدم العودة للماضي وتكرار الذنوب أو الأفعال الخاطئة.