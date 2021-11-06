خبيرة أسرية: بعض الفتيات ترفض الارتباط برجل له ماضي

قالت شيرين عبد القادر المحامية بالنقض والخبيرة الأسرية، عند اكتشاف أحد الزوجين أسرار عن الطرف الآخر بعد الزواج ستحدث كارثة قد تؤدي إلى الانفصال بينهما.

وأضافت شيرين عبد القادر خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك بعض الفتيات ترفض الارتباط برجل له ماضي، مشيرة إلى أن الرجل الشرقي أناني يريد الزواج من فتاة ليس لها ماضي ويرفض العكس.



وتابعت المحامية بالنقض والخبيرة الأسرية، المرأة تقبل بالرجل إذا كان له علاقة غير شرعية قبل الزواج، على عكس طبيعة الرجل لن يقبل بذلك وإذا علم بعد الزواج سيكون الانفصال هو القرار الأقرب.

