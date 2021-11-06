بعد اعتداءه على صحفي: محمد موسى يهاجم ويجز: "الجمهور اللي عملهم سعر"

توك شو
محمد موسى
محمد موسى
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شن الإعلامي محمد موسى، هجوما حادا على مطرب الراب ويجز،  بعد اعتداءه على أحد مراسلي المواقع الصحفية وقام بإبعاده عنه بالمايك لعدم إجراء اي لقاءات وسط حراسة أمنية مشددة.
وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، الحقيقة أنا عايز أسأل سؤال هل في مرة سمعنا إن حد من النجوم الكبار زي محمد منير ولا علي الحجار ولا حتى عمرو دياب ولا أمير الغناء العربي  هاني شاكر تعدى على صحفي أو معجب؟   محصلش لأنهم فنانين بجد.. أنا بقى مش عارف اللي عمله الأخ ويجز ده لما كان في عرض خاص من يومين لفيلم "فرق خبرة".
وتابع، كان ممكن يعتذر لزميلنا الصحفي بالذوق والأدب لكن هو لم يراعي مراعاة الذوق العام ولا اتعامل بأخلاق النجوم الكبار اللي قلنا أسمائهم من شوية.. لا ده كمان لو لاحظتوا في الفيديو البودي جارد اللي جنبه ضرب أحد المعجبين من الشباب وهو واقف مستني يتصور معاه.
وأتم  الإعلامي محمد موسى، "العيب مش عليهم والله العيب علي الجمهور اللي بيروح حفلات الناس دي وبيعمل سعر للحفلات اللي من النوع ده من الفن الرديء وبعدين أنا عايز أفهم لما يقدم شوية هيعمل أيه في الناس هيمشي يضرب فيهم".
 

الإعلامي محمد موسى المطرب ويجز ويجز يعتدي على صحفي

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