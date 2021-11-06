خبير أسري: لا يجوز لأحد الشريكين محاسبة الآخر عن ما حدث قبل الزواج

قال الدكتور محمود الضبع، المحامي والمتخصص في الشأن الأسري، إن المرأة من حقها أن لا تصارح زوجها بماضيها، لأن لا يجوز للرجل أن يحاسب زوجته عما اقترفته زوجته دون وجوده في حياتها والارتباط بها.

وأضاف محمود الضبع خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، معظم الرجال يفضلوا الزواج من فتيات ليس لها علاقات سابقة، مشيرا أنه على المرأة عدم إبلاغ زوجها بعلاقاتها السابقة والستر على نفسها

وتابع محمود الضبع، أن عرابي ذهب لسيدنا عمر بن الخطاب، وأخبره أن ابنته أصابت حدا من حدود الله، وهو حد الزنا، فقال له انكحها نكاح العفيفات، ولا تخبر أحدا بهذا الأمر، فإن فعلت أقمت عليك الحد"، وهو ما يدل على وجوب الستر، وعدم معرفة الرجل لعلاقات زوجته السابقة حتى وإن تجاوزت الخطوط الحمراء كلها.



