محمد موسى عن رفع مايان السيد ذراعها: "ما يمكن بتدعي ربنا"

انتقد الإعلامي محمد موسى، تعامل الفنانة مايان السيد مع ردود متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي على صورها بسبب رفعها الدائم لذراعها خلال التقاطها الصور.

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم،"الجمهور هو الصانع الوحيد للنجومية مش كدة ولا أيه وبعدين يا جماعة أنتم زعلانين ليه أنها رافعه دراعها لفوق مش يمكن بتدعي ربنا... ياخرابي علي النجومية تمنها غالي أوي".

وتابع محمد موسى، يا فنانة مش من الصح أنك تتهمي جمهورك أنه بيتحرش بيكي جنسيًا ولا من الصح أنك تتهميهم بالتنمر وضروري تعرفي إن الفنان ملك لجمهوره وضروري يتعامل مع نقد جمهوره بتوازن وضروري الفنان يكون عنده حنكة في ردوده علي متابعيه خلي بالك طويل يعني خليه ستريتش شوية.

وواجهت مايا السيد عاصفة من التوبيخ بسبب ظهورها في أكثر من جلسة تصوير وهي ترفعه "ذراعها" إلى أعلى، الأمر الذي أثار ضيقها واستفزها وخرجت عن صمتها لتوجه اللوم لكل من يوجه لها النقد، واجهت بعض عبارات التحرش بها بعد نشرها الصور قائلة «أنا حرة ارفع دراعي انزل دراعي، مليش دعوة بتفكيركوا الجنسي بـ باطي ربنا يشفي».

