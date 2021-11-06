ماذا يفعل الزوج لو ظهرت علاقات زوجته غير الشرعية قبل زواجهما؟ متخصص يجيب

قال الدكتور محمود الضبع، المحامي والمتخصص في الشأن الأسري، إن الزوجة التي لها علاقات غير شرعية قبل الزواج يجب أن تستر على نفسها ولا تخبر زوجها بها، وذلك لتستمر الحياة الزوجية، أما إذا عادت لعلاقتها السابقة قبل الزواج، فهو حرام شرعا وتعد خيانة.

وأضاف محمود الضبع خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن الرجل ليس من حقه معرفة العلاقات السابقة لزوجته قبل زواجهما، حتى وإن تخطت كل الخطوط الحمراء وكان غير شرعية، مع العلم أن معظم الرجال يفضلوا الزواج من فتيات ليس لها علاقات سابقة، موضحا "أن عرابي ذهب لسيدنا عمر بن الخطاب، وأخبره أن ابنته أصابت حدا من حدود الله، وهو حد الزنا، فقال له اكحها نكاح العفيفات، ولا تخبر أحدا بهذا الأمر، فإن فعلت أقمت عليك الحد".

وتابع، إذا ظهر ماضي الزوجة لزوجها، بأنها كانت على علاقات غير شرعية، فهناك حلين أمام الزوج، إما أن أتغاضى عن الماضي ونبدأ في صفحة جديدة، أو ينفصل عنها ولا يستر عليها ويغلق هذه الصفحة تماما.