هغني مهرجانات.. محمد موسى "يدندن" على الهواء: آه يا ليل"

واصل الإعلامي محمد موسى حملته على مؤدي المهرجانات، لإفسادهم الذوق العام والتأثير على دور الفن المصري في المنطقة العربية، واحتواء أغاني المهرجانات على حركات وألفاظ منافية للآداب العامة.

وسخر الإعلامي محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، من مؤدي المهرجانات قائلا: أنا هغني أنا كما هي جت عليه.. مدندنا على الهواء "آه يا ليل، مضيفا أن سبب عدم اعتماد مؤدي المهرجانات "مسلم" في نقابة الموسيقيين حتى الآن، هو أنه لم يؤد الخدمة العسكرية، مضيفا "دا هربان من الخدمة العسكرية فين حق الدولة والواجب الوطني".

وتابع الإعلامي محمد موسى، نقابة الموسيقيين قدمت بلاغا ضد مؤدي المهرجانات "مسلم"، وشركة الإنتاج التي سمحت له أنه يغني تتر مسلسل وقالوا في بلاغهم، "إن مخالفة مسلم تعد خيانة للوطن، وهذا سبب أخلاقي، فهل هنساعد واحد هربان من الخدمة العسكرية".



