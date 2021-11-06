اعرف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 6/11/2021 في مدن ومحافظات مصر

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت الموافق 6 نوفمبر 2021، حيث حذرت الأرصاد من وجود شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق في الصباح الباكر، الذي يؤثر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وسط سيناء، مدن القناة، والسواحل الشمالية، مضيفة أن الطقس يكون مائلًا للحرارة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم

وقالت الأرصاد، إن طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وذلك أثناء النهار، فيما يسود ليلًا طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره، وفي الصباح الباكر على كل الأنحاء.

وتابعت الأرصاد، الشبورة كثيفة تصل حد الضباب في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وسط سيناء، مدن القناة، والسواحل الشمالية.

 

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 29 19

الإسكندرية 27 19

وادي النطرون 28 18

طنطا 29 19

شبين الكوم 29 20

دمنهور 28 19

بلطيم 27 20

مطروح 28 18

السلوم 26 15

سيوة 27 16

بورسعيد 27 20

دمياط 27 21

الزقازيق 28 19

المنصورة 28 18

الإسماعيلية 29 20

السويس 28 21

العريش 28 19

رفح 29 18

رأس سدر 32 21

نخل 27 17

نويبع 28 23

طابا 28 20

كاترين 25 14

الطور 27 21

شرم الشيخ 32 23

الغردقة 30 22

مرسى علم 30 21

الفيوم 29 17

بني سويف 29 17

المنيا 30 17

أسيوط 30 18

سوهاج 32 18

قنا 33 19

الأقصر 34 20

أسوان 36 21

إدفو 36 21

أبو سمبل 35 22

الوادي الجديد 33 18

شلاتين 32 19

أبو رماد 31 20

حلايب 29 21

رأس حدربة 29 22

الأرصاد حالة الطقس درجات الحرارة شبورة مائية الأحوال الجوية
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