أسعار الذهب اليوم السبت 6-11-2021 في مصر

استقرت أسعار الذهب في مصر،اليوم السبت، بعد تراجعات محدودة استمرت اليومين الماضيين؛ ليقفز السعر في السوق المحلي بنحو 7 جنيه في الجرام متأثرا بارتفاع أسعار الأوقية عالميا.

وسجل سعر الذهب في مصر بعد تلك الزيادات نحو 784 جنيها لسعر الذهب عيار 21، وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 672 جنيه، وزاد سعر جرام عيار 24 إلى 896 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى مستويات 6271.

وجاءت تلك الزيادة في أسعار الذهب المحلية بعد ارتفاع قوي في سعر الأوقية العالمية، لابقاء البنوك المركزية على أسعار الفائدة كما هي خاصة الفيدرالي الأمريكي الذي رأى أن التضخم سيستمر لفترة مؤقتة.

صعد الذهب عالميا في المعاملات الفورية 0.06 بالمئة إلى 1792.74 دولار للأوقية، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.1 بالمئة إلى 1795.60 دولار.

وأظهر تقرير الوظائف الامريكية الذي اصدر منذ قليل تحسن الأداء الاقتصادي الأمريكي حيث أضاف خلال شهر أكتوبر 531 وظيفية جديد بزيادة 80 ألف وظيفة عن التوقعات، كما انخفض معدل البطالة إلى 4.6% وهو ما يدعم ارتفاع أسعار الذهب.