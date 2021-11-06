دورة تدريبية لمزاولة نشاط التصدير لمنتسبي الغرفة التجارية بكفر الشيخ

نظمت الغرفة التجارية بكفرالشيخ برئاسة المهندس حاتم عبدالغفار، دورة تدريبية لمزاولة نشاط التصدير لعدد من منتسبي الغرفة في إطار الدعم الكامل لمجلس إدارة الغرفة للدورات التدريبية والتثقفية التي تنظمها الغرفة لمنتسبيها من اجل تدريبهم وتثقيفهم لمواكبة كافة الفاعليات والقرارات والتعليمات والقوانين المتعلقة بالأنشطة التجارية الجديد.

وأعلنت الغرفة أن هذه هي الدورة السابعة للتصدير التي تنظمها الغرفة خلال عام 2021 حيث نظمت الغرفة دورة لمزاولة التصدير لعدد من منتسبيها من المصدرين خلال عبر تقنية زووم اون لاين لمدة خمس أيام متواصلة لمدة20ساعة أعقبها امتحان نهاية الدورة وتم إعلان النتيجة، بنجاح جميع المتدربين وقد كان برنامج محاضرات الدورة يتسم برصد كل ما يخص التصدير والتعامل مع الموانئ والجمارك.