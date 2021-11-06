أسعار اللحوم اليوم السبت 6-11-2021 في الأسواق

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقرت أسعار اللحوم اليوم السبت، حيث سجلت أسعار اللحوم الكندوز 140-165 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار اللحوم الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو، واللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها، وأسعار القلب تتراوح بين 140-160 جنيها، أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن140-170 جنيه، وسجلت أسعار اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.

 

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

قرار عاجل من إدارة باريس سان جيرمان تجاه ليونيل ميسي

تشكيل برشلونة المتوقع ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

بعد الخسارة من الأهلي.. كارتيرون يطير إلى فرنسا

عقب الخساره أمام الأهلي.. الزمالك يطالب اتحاد الكرة بتوضيح موقف شيكابالا

الإعلام الإنجليزي يسلط الضوء على "أسيست السولية"

عاجل.. بيان ناري من الزمالك بعد الخسارة في القمة

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في قمة البريميرليج

موسمياني يسافر لجنوب إفريقيا بعد حسم القمة 123