جامعة كفرالشيخ تشارك في الملتقى الأول لمبادرة طلاب من أجل مصر

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، مشاركة الجامعة، في الملتقى الأول لمبادرة طلاب من أجل مصر بـ الجامعات المصرية، بجامعة القاهرة، تحت شعار "معا بالعلم والعمل "ممثلة في أسرة طلاب من أجل مصر، برئاسة الدكتور أحمد محمد دراج، منسق أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة كفرالشيخ.

وقال رئيس الجامعة، إنه تم استقبال الطلاب بجامعة القاهرة، والتوجه للمدينة الجامعية، ثم حضور حفل الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات.

ويستمر الملتقى الأول لمبادرة طلاب من أجل مصر بالجامعات المصرية تحت شعار "معا بالعلم والعمل"، حتى الاثنين 8 نوفمبر 2021، حيث سيتم تسليم شهادات وهدايا تذكارية بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة.

وكان أعلن رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي، إدراج الجامعة ضمن قائمة أفضل 1000جامعة عالميا في تصنيف يو إس نيوز الأمريكي U.S.News لعام 2022، واحتلت الجامعة المركز 914 عالميا و27 إفريقيا والثامن محليا على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة كما احتلت المركز 316 عالميا في تخصص علم النبات والحيوان.

وأوضح الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إن تصنيف يو إس نيوز الأمريكي يعتمد على 13 مؤشر تقيس أداء البحوث الأكاديمية وسمعتها العالمية والإقليمية ومنها السمعة العالمية والمحلية للبحث العلمي للجامعة والبحوث المنشورة بالمجلات العلمية المصنفة عالميًا والكتب المنشورة بدور النشر الدولية والمؤتمرات الدولية وعدد الاستشهادات المرجعية والتعاون الدولي، والجدير بالذكر أن هذا التصنيف يعتمد على قواعد بيانات كلاريفيت الأمريكية، لقياس مؤشرات جودة البحث العلمي للجامعات حول العالم.

وأشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة بالإنجاز الجديد الذي تم إضافته بإدراج الجامعة في هذا التصنيف، مشيرا إلى أن جامعة كفر الشيخ تسير بخطى جادة نحو التحول لجامعة ذكية مستدامة، مما يساهم في تخريج طالب دولي يتمتع بمواصفات عالمية معززا تنافس خريجيها على المستوى المحلي والدولي، وهو ما يعتبر من الأسس الهامة في تطوير الجامعة وزيادة سمعتها الدولية.

وأضاف دسوقي أن التقدم الذي أحرزته الجامعة في التصنيفات الدولية هو نتاج جهود إدارة الجامعة، ووجه الشكر إلى القيادات الأكاديمية بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والجهاز الإداري والعاملين والقائمين على التصنيف.