أسعار الذهب اليوم السبت 6/11/2021 في مصر.. استقرار في سعر عيار 21

يبحث المواطنيون يوميًا عن سعر الذهب اليوم عيار 21، وذلك بعد الارتفاع الذي شهدته أسعار الذهاب منذ يومين، وفيما يلي نستعرض معكم أسعار الذهب اليوم السبت 6/11/2021 في مصر، وسعر عيار 21.

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت الموافق 6 نوفمبر 2021 استقرارًا بعد أن ارتفع في آخر التعاملات الأسبوعية للبورصة العالمية مساء أمس، عند مستوى 1815 دولارًا للأوقية، لينعكس ذلك محليًا بالزيادة بمقدار 6 جنيهات في الجرام.



أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 526 جنيهًا.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 677 جنيهًا.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 790 جنيهًا.

فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 902 جنيه.

أسعار سبائك الذهب اليوم

سجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 3،950 جنيهًا.

وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 7.900 جنيه.

كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 15،800جنيه.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 6370 جنيهًا.

يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعية الذهب، وتختلف من منتج لآخر.

سعر الذهب اليوم عالميا

ارتفع الذهب صباح يوم الجمعة في آسيا وكان على وشك تحقيق مكاسب أسبوعية. كما استوعب المستثمرون أيضًا قرارات السياسة الأخيرة الصادرة عن بنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.