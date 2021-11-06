مي عبد الحميد تتفقد مراحل تنفيد وحدات "سكن لكل المصريين"





قامت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل الإجتماعي، والمهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمواقع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، بمنطقتي الـ٨٠٠ فدان وغرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة، يرافقهم المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الهيئة والجهاز والمشروع، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات القومية من قبل قيادات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وشملت جولة الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومرافقوها، تفقد المواقع المختلقة للمرحلتين الثالثة والرابعة من عمارات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لمنخفضي الدخل، حيث اطلعت على بعض نماذج تشطيب عدد من الوحدات السكنية والعمارات، وأثنت على تقدم الأعمال ومواصفات وجودة التشطيبات.

وأشارت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، إلى أنه جارٍ تنفيذ الآلاف من الوحدات السكنية بمدينة أكتوبر الجديدة لتلبية الطلب على السكن، وتتضمن ٢٤٨٨٨ وحدة سكنية نموذج 3 غرف وصالة ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس سكن لكل المصريين منخفضى الدخل بتكلفة تجاوزت الـ٦ مليارات جنيه، ومتوسط نسبة إنجاز نحو 75٪؜، كما تم البدء في تنفيذ ٩٩٦٠ وحدة سكنية نموذج ٩٠م٢، وعدد ٤٣٢ وحدة سكنية نموذج ٧٥م٢ ضمن المرحلة الخامسة من المشروع بنسب إنجازٍ متقدمة، بتكلفة تصل إلى ٢،٨ مليار جنيه.

وشددت مي عبد الحميد، على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى للانتهاء من المراحل المختلفة بالمشروع، حتى يتسنى استكمال تسليم الوحدات السكنية للحاجزين في أسرع وقت وبالجودة المطلوبة.

من جانبه، أكد المهندس محمد عبد المقصود، جاهزية عدد ٥٧٦ وحدة سكنية بسكن لكل المصريين للتسليم للحاجزين، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ ٣٦٠ وحدة أخري بالمرحلة الرابعة بالمشروع، ومتوقع الانتهاء منها في نهاية ديسمبر المقبل بمنطقة الـ٨٠٠ فدان.