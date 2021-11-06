ننشر رابط المصرية للاتصالات لمعرفة فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2021

يريد عملاء المصرية للاتصالات معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2021، حيث اقتربت انتهاء فترة السماع لسداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي،لذلك نقدم لكم فيما يلي رابط المصرية للاتصالات لمعرفة فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2021 وطرق السداد وأخر موعد للدفع.

رابط المصرية للاتصالات لمعرفة فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2021

يمكنك معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أكتوبر، إما عبر موقع المصرية للاتصالات عبر الإنترنت اضغط هنا، أو من خلال الإتصال من التليفون الأرضي بالرقم المختصر 19777 التابع للشركة.

مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر

أصدرت الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي يوم 15 أكتوبر، وأعطت مهلة شهر للسداد تنتهى في حتى 14 نوفمبر المقبل.

وستقوم الشركة بمنع عمل المكالمات عن العملاء الذين لم يسددوا الفاتورة وذلك اعتبارًا من يوم 15 نوفمبر وحتى 14 ديسمبر المقبل.

تقوم شركة وي WE بقطع الحرارة عن غير المسددين وفرض غرامة تأخير اعتبارًا من يوم 15 ديسمبر 2021.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي

هناك العديد من الطرق لدفع فواتير التليفون الأرضي، وهي: الدفع أون لاين من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات WE.

يمكن الدفع المباشر عبر سنترالات الشركة، أو خلال خدمة فورى، مكاتب البريد المصري.

يمكن الدفع أيضًا في ماكينات ATM التابعة لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي CIB، أو عبر خدمة فودافون كاش.

ويمكن السداد من خلال ومصاري وسداد ممكن وخدماتي وأمان وBee.

رقم أعطال التليفون الأرضي

تتلقي الشركة المصرية للاتصالات شكاوي أعطال التليفونات عبر الرقم المختصر 111 المخصص لتلقي أعطال التليفون الأرضي.