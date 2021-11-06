رضا عبد العال: كارتيرون فاشل..وطارق حامد أسوأ لاعب فى الزمالك

رضا عبد العال
رضا عبد العال
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انتقد رضا عبد العال، نجم الزمالك السابق، الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض بسبب ادارته الخاطئة للمباراة.


وقال عبد العال فى تصريحات لبرنامج "البريمو"، المذاع على قناة "ten" مع الاعلامي محمد فاروق: "كارتيرون فاشل وهو لا يستطيع ادارة المباريات الكبيرة مثلما كان يتردد، الجماهير كانت سعيد للفوز على إنبي وطلائع الجيش".


وأضاف: "طارق حامد أسوأ لاعب فى الزمالك، والمثلوثي صاحب الفضيحة الكبري وأيضا أوباما فهو لاعب دون المستوي ولا يستحق ارتداء قميص الزمالك".
 

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