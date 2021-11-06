شبورة كثيفة وضباب.. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل

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تفاصيل حالة الطقس
تفاصيل حالة الطقس
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت الموافق 6-11-2021 إلى الخميس المقبل، حيث يشهد استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، مع وجود شبورة كثيفة وضباب.

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلي:
 

تفاصيل حالة الطقس
- تفاصيل حالة الطقس.. يسود مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على كافة الأنحاء.

- تفاصيل حالة الطقس.. تعرض البلاد لشبورة مائية كثيفة أحيانا فى الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

- تفاصيل حالة الطقس.. نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

-  تفاصيل حالة الطقس.. يوجد شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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