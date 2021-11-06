الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

أعلنت الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، اليوم السبت الموافق 6-11-2021.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، وتسجل القاهرة 28 درجة.

كما توقعت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وعن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة وفي الليل، أوضحت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس لطيف على كافة الأنحاء في أول الليل مائل للبرودة فى آخره.



وأضافت الأرصاد الجوية في بيانها، أن اليوم السبت، به نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة فترات متقطعة.

أما حالة الطقس في النهار، فأوضحت الأرصاد وجود شبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، تسجل القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة