أثناء تصوير "حكايتي مع الزمان".. حقيقة إصابة الفنانة ميرفت أمين بفيروس كورونا

تصدرت الفنانة ميرفت أمين تريند جوجل خلال الساعات الماضية، بعدما انتشر خبر إصابة الفنان القدير أحمد خليل بفيروس كورونا اثناء تصوير حكايتي مع الزمان، وبدأ الناس بتسائلون للاطمئنان على صحة الفنانة ميرفت أمين وهل أصيبت بفيروس كورونا أم لا؟!

وتعتبر الفنانة ميرفت أمين بطلة حكاية “حكايتي مع الزمان” في مسلسل إلا أنا ويشاركها البطولة الفنان القدير أحمد خليل، وخلال تصويرها اعتقد البعض أنها أصيبت بالفيروس اللعين.

ونفى مصدر مقرب من الفنانة ميرفت أمين، كل ما تردد من أنباء حول إصابتها بفيروس كورونا المستجد، أثناء تصوير دورها في "حكايتي مع الزمان".

بعد القلق الذي أحدثه أحد المواقع الإخبارية بنشر خبر عن إصابة الفنان أحمد خليل بكورونا، وخوف الجمهور ان تكون الفنانة الكبيرة ميرفت أمين بطلة حكاية "حكايتي مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا والتي يشارك فيها خليل، نفى مصدر مقرب من ميرفت أمين، كل ما تردد من أنباء حول إصابتها بفيروس كورونا المستجد، أثناء تصوير دورها في "حكايتي مع الزمان".

ووفقا لتصريحات صحفية، أكدت أن الفنانة ميرفت أمين بخير وتتمتع بصحة جيدة، كما أنها تواصل تصوير مشاهدها، لحين الانتهاء من تصوير المشاهد اليوم.

وتدور أحداث مسلسل حكايتي مع الزمان للفننة ميرفت أمين، حول زوجة تقرر الطلاق في سن الستين، بعد أن عانت لثلاثين سنة من تراكمات نفسية؛ بسبب معاملة وأفعال زوجها.

ويعمل الزوج على أن تعكيه فرصة أخيرة ليسعدها ويكفر عن ما فعل معها، وتوافق الزوجة تحت شروط صارمة، وتضع زوجها في حيرة واختيار وقرار صعب، وتتوالى الأحداث.

"حكايتي مع الزمان" بطولة ميرفت أمين وأحمد خليل في دوري الزوجين، والحكاية من تأليف وسيناريو وحوار أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.