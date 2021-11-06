حالة الطقس في الإمارات اليوم.. سقوط أمطار بهذه المناطق

حالة الطقس في الإمارات.. كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم السبت الموافق 6-11-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الإمارات

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غائما جزئيًا إلى غائم أحيانًا على مناطق متفرقة، مع فرصة سقوط أمطار خاصة على بعض المناطق الشمالية والشرقية والجزر.

وتوقع المركز الوطني أنه يكون الطقس رطبا ليلًا وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا مع السحب.

ووفقا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد الإماراتية، تبين أن الرياح شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

أما الخليج العربي، فيكون الموج من خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:29 والمد الثاني عند الساعة 02: 50 والجزر الأول عند الساعة 20: 18 والجزر الثاني عند الساعة 07:44.

وعن بحر عمان فيكون الموج خفيف فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:43 والمد الثاني عند 23:24 والجزر الأول عند الساعة 16:21 والجزر الثاني عند الساعة 05:07.