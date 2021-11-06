طقس الكويت.. مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا

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بوابة الفجر
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طقس الكويت.. كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم السبت الموافق 6-11-2021 في  الكويت؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

 

طقس الكويت ليلا


أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية، أنه يسوط طقس معتدل والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة، في فترة الليل.
 

طقس الكويت نهارا
أما في النهار، توقع المركز أنه يسود طقس مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة.

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